Новый год в больнице: почему врачи не отпускают Заворотнюк домой [ Редактировать ]
В новогоднюю ночь российскую актрису Анастасию Заворотнюк не отпустят домой из клиники. Об этом пишет Mash.
Несмотря на то, что родственники просили об этом, чтобы провести с ней хотя бы выходные дни, артистка останется в стенах реабилитационной клиники. Врачи решили не отпускать звезду домой из-за тяжелого состояния.
Однако кое-чего все же удалось добиться - близкие смогут посещать Анастасию в любое время.
Ранее сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.
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