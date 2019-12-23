В новогоднюю ночь российскую актрису Анастасию Заворотнюк не отпустят домой из клиники. Об этом пишет Mash.

Несмотря на то, что родственники просили об этом, чтобы провести с ней хотя бы выходные дни, артистка останется в стенах реабилитационной клиники. Врачи решили не отпускать звезду домой из-за тяжелого состояния.

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Однако кое-чего все же удалось добиться - близкие смогут посещать Анастасию в любое время.

Ранее сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.