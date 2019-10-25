Родные Заворотнюк опубликовали фото актрисы с онкоцентра [ Редактировать ]
Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в клинике, но ее родные опубликовали фото звезды с онкобольными детьми.
Эти снимки были сделаны в одной из онкологических больниц.
"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!" - говорится в посте.
В семье Заворотнюк говорят, что они не просто благодарны каждому, кто присылает письма в поддержку кинозвезды, а читают все истории и молятся за них.
"Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!" - обратились близкие Заворотнюк.
Ранее сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.
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