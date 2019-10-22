"Палата люкс": озвучена цена лечения Заворотнюк [ Редактировать ]
Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, и сменила уже несколько клиник. Сейчас она находится в реабилитационном центре на Рублевке. 100 тысяч рублей в сутки - сумма, которую семья Заворотнюк тратит ежедневно. Об этом сообщает НТВ.
Половина этой суммы уходит на оплату палаты класса люкс. Также, близкий друг семьи сообщил, что звезда чувствует себя не так плохо.
Также аноним добавил, что две перенесенные в сентябре операции дали результаты, и сейчас у Анастасии Заворотнюк появились шансы на полное восстановление.
Ранее сообщалось о том, что семья Заворотнюк показала архивные фото акртисы. А также, близкие Заворотнюк сделали откровенное признание.
по теме
"Ночная бабочка": Никитюк возмутила вульгарным фото
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым фото
"Красный кардинал": Тина Кароль шокировала ярким нарядом
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками ярким снимком
"Ужас какая шпала": Никитюк разозлила пользователей
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ошарашила поклонников новым фото
Близкие Заворотнюк сделали откровенное признание
Близкие звезды приняли решение прояснить ситуацию
"Ох уж ваши шпагаты": Надежда Мейхер взорвала сеть
Известная украинская порадовала поклонников новым видео