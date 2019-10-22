Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, и сменила уже несколько клиник. Сейчас она находится в реабилитационном центре на Рублевке. 100 тысяч рублей в сутки - сумма, которую семья Заворотнюк тратит ежедневно. Об этом сообщает НТВ.

Половина этой суммы уходит на оплату палаты класса люкс. Также, близкий друг семьи сообщил, что звезда чувствует себя не так плохо.

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Также аноним добавил, что две перенесенные в сентябре операции дали результаты, и сейчас у Анастасии Заворотнюк появились шансы на полное восстановление.

Ранее сообщалось о том, что семья Заворотнюк показала архивные фото акртисы. А также, близкие Заворотнюк сделали откровенное признание.