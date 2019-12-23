Дело Шеремета: суд отклонил апелляцию Антоненко [ Редактировать ]
Апелляционный суд Киева оставил подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей. Об этом сообщает "Цензор.нет".
Такое решение озвучила коллегия судей после возвращения в зал заседаний из совещательной комнаты.
Возле здания суда остается несколько сотен активистов.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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