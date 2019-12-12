В четверг, 12 декабря прошел брифинг по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. После него мать убитого Павла, Людмила Станиславовна, дала интервью. Об этом пишет "Страна".

- Вы смотрели брифинг МВД о задержании подозреваемых в убийстве вашего сына? Согласны ли вы с доводами правоохранителей, что виновны именно эти люди?

- Смотрела, конечно. Но как я могу быть согласна или не согласна? Ну, озвучили. Значит, все-таки есть воля президента на то, чтобы расследовать это дело. Это уже вселяет какие-то надежды. Но это исполнители… Виновны они или нет, об этом только суд уже сможет сказать. А о заказчиках вообще речи не шло. Поэтому не знаю… Я конечно желаю, чтобы и силовые структуры, и президент все-таки показали украинскому народу, что они способны защитить каждого украинца от произвола. А то, что я услышала… Я будто прикоснулась к чему-то омерзительному. Такой грязный язык…

- Вы имеете в виду записи разговоров подозреваемых?

- Да. И эти люди же работали где-то с кем-то. Такое у меня омерзительное чувство, что есть вообще такие люди. Я не связываю это со своим сыном, потому что нет доказательств пока еще никаких. Это должны решать правоохранительные органы.

- А материнское сердце вам что подсказывает?

- Знаете, мое материнское сердце уже… Далеко не здесь. Моего сына нет. Что мое материнское сердце должно подсказывать? Мое материнское сердце уже расстреляли.

- Вы верите, что действительно эти люди совершили убийство?

- Не знаю. Я же не следователь. Я не имею права думать об этом. Это только суд докажет.

- Вас убедили те факты, которые обнародовали в МВД сегодня?

- Я просто слушала. Главное, чтобы их эти доказательства удовлетворяли. Но самое страшное - чтобы не пострадали невинные люди. Мне это небезразлично. Я признательна президенту, что он принялся все-таки проводить и закончить это расследование, и что он сам присутствует при этом. И что этот процесс открытый для общественности, журналистов. За это Зеленскому большой респект.

Напомним, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета. В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки.

Ранее мы писали о том, что в США сделали важное заявление касательно убийства Павла Шеремета, также об этом высказались и в ОБСЕ.