Убийство Шеремета: задержаны подозреваемые [ Редактировать ]
В четверг, полиция задержала и объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook
"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу", - написал Аваков.
Он добавил, что по делу об убийстве Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения.
Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования. МВД, 16:30 / 17.00, онлайн-трансляция.
Ранее мы писали о том, что в США сделали важное заявление касательно убийства Павла Шеремета, также об этом высказались и в ОБСЕ. Кроме того, Владимир Зеленский решил собрать глав правоохранительных ведомств в связи с расследованием этого преступления.
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