В четверг, полиция задержала и объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу", - написал Аваков.

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Он добавил, что по делу об убийстве Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения.

Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования. МВД, 16:30 / 17.00, онлайн-трансляция.

Ранее мы писали о том, что в США сделали важное заявление касательно убийства Павла Шеремета, также об этом высказались и в ОБСЕ. Кроме того, Владимир Зеленский решил собрать глав правоохранительных ведомств в связи с расследованием этого преступления.