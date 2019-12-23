У суді заслухають апеляцію захисту Андрія Антоненка у справі Шеремета [ Редактировать ]
Апеляцію захисту Андрія Антоненка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета сьогодні слухатимуть у київському апеляційному суді. Засідання заплановане на 13 двадцять. Нагадаємо, оскарження мали розглянути ще 19-грудня, однак сторона обвинувачення перенесла його - мовляв, не встигають ознайомитись з матеріалами справи.
Завтра має відбутись апеляційне засідання і щодо іншої підозрюваної - Юлії Кузьменко. Її скаргу також мали розглядати у п'ятницю, але на засідання не з'явився прокурор. Кузьменко тоді заявила, що залишатиметься на лаві підсудних. Силовики мусили штурмувати приміщення, аби повернути Кузьменко до СІЗО.
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