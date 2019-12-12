В четверг, 12 декабря прошел брифинг по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. После чего в редакции интернет-издания "Украинская правда" заявили о намерениях проанализировать озвученную информацию об убийстве их журналиста. Соответсвующее заявление появилось на странице в Facebook главного редактора "Украинской правды" Севгиля Мусаева.

Также редакция инициирует сбор информации о людях, озвученных как подозреваемые в преступлении.

"Редакция "Украинской правды" тщательно и детально проанализирует факты, которые были озвучены следственной группой. Мы не хотим, чтобы в этом деле имели место какие-либо манипуляции. Поэтому обращаемся ко всем: если вам известны дополнительные факты о людях, фамилии которых были сегодня озвучены в качестве подозреваемых, просим предоставить их нашей редакции. Мы сделаем все возможное, чтобы установить истину", - сказано в сообщении.

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Редакция положительно воспринимает тот факт, что следствие продолжается, и об этом деле не забыли.

Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно.

При этом у редакции возникло несколько вопросов, "ответов на которые мы не услышали во время брифинга", и первый из них - кто может быть заказчиком этого убийства.

"Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов", - говорится в заявлении.

Непонятными для нас остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цель, которая была озвучена во время брифинга - дестабилизация политической ситуации в Украине - не была достигнута.

Третий вопрос - кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время. "Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны? Или в таком случае следствие предполагает, что группа волонтеров могла действовать в интересах России?", - задаются вопросом в редакции.

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В "Украинской правде" отмечают, что смотрели брифинг по расследованию дела Шеремета "с большой надеждой", поскольку с момента его убийства прошло уже более трех лет, дело в 2017 году было "фактически засекречено", и за все это время они не знали о ходе расследования почти ничего.

Сегодня произошло еще одно событие, связанное с нашим коллегой. За восемь минут до начала брифинга депутаты Киевского городского совета проголосовали за предоставление имени Павла Шеремета одному из скверов в центре города. Этого решения мы ждали более двух лет. Хочется верить, что так же мы когда-нибудь узнаем фамилии людей, которые причастны к убийству Павла.

Напомним, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета. В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки.

Ранее мы писали о том, что в США сделали важное заявление касательно убийства Павла Шеремета, также об этом высказались и в ОБСЕ.