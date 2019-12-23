У Новій Зеландії загинув ще один постраждалий від виверження вулкану [ Редактировать ]
Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана на новозеландському острові Вайт-Айленд зросла до 19 осіб. Одна людина померла в лікарні Окленда. Доля ще двох лишається невідомою.
Нині у шпиталях перебувають 14 постраждалих. Десятеро з них у тяжкому стані. Нагадаю, вулкан на Вайт-Айленд прокинувся два тижні тому.
На момент початку виверження на острові перебували 47 туристів. Евакуюватися встигла ледве половина з них.
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