На момент початку виверження на острові перебували 47 туристів

Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана на новозеландському острові Вайт-Айленд зросла до 19 осіб. Одна людина померла в лікарні Окленда. Доля ще двох лишається невідомою.

Нині у шпиталях перебувають 14 постраждалих. Десятеро з них у тяжкому стані. Нагадаю, вулкан на Вайт-Айленд прокинувся два тижні тому.

На момент початку виверження на острові перебували 47 туристів. Евакуюватися встигла ледве половина з них.