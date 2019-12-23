Будівництво "Північного потоку-2" призупинилося, через те що компанія, яка займається прокладкою магістралі, відвела свої судна з району спорудження. Все це наслідки нових американських санкцій проти російського газопроводу. Наскільки сильно вони зірвуть плани Москви, розбирався Дмитро Анопченко.

Все більш ніж серйозно. Швейцарська компанія Allseas, яка займалася прокладанням труб для другого "Північного потоку", відвела всі свої судна з району робіт у Балтійському морі, а в її прес-службі повідомили - задіяна на будівництві група кораблів буде "розформована". Наскільки це затримає спорудження газопроводу в самій компанії коментувати відмовляються. Але вже зрозуміло, мова не про "тимчасову паузу"(мовляв, доки роз'яснення з Вашингтона не надійдуть, як зазвичай повідомляли ЗМІ), а про прагнення швейцарців вийти з проекту. Щоб не потрапити під санкційний удар США і зберегти бізнес.

Другий "Північний потік" Москва планувала здати якомога швидше (попередньо - до кінця цього року), але тепер зрозуміло, що терміни переносяться. Координатор уряду Фрн з трансатлантичної співпраці Петер Байєр - коли його напередодні запитали про дати, - акуратно назвав "другу половину 2020 року", не згадуючи конкретний місяць, тобто все може розтягнутися ще на пів року. У Москві так взагалі вважають за краще тепер використовувати формулювання "закінчимо найближчим часом", яка може означати все, що завгодно.

При цьому Німеччина максимально відстоює проект. Федеральне відомство з геодезії і картографії сьогодні дозволило проводити будівництво в зимові місяці (чиновники зобов'язані були перевірити, як роботи на екології позначаться). Газета Süddeutsche Zeitung, з посиланням на джерела у кабміні Німеччини пише: "Уряд ФРН "твердо розраховує", що проект буде завершений, незважаючи на протидію Вашингтона". А Bild так і зовсім - пише, що німці до останнього намагалися зупинити санкції, і згадує лист, який німецький МЗС направив до Вашингтона всього за кілька годин до підписання президентом Трампом військового бюджету. Там йшлолся - "оскільки Росія і Україна домовилися про транзит газу з 1 січня 2020 року, то і заходи проти Північного потоку недоцільні".

Що ж стосується США, то тут позиція жорстка. Якщо Росія спробує залучити для будівництва будь-яку іншу компанію, то всі її співробітники, керівники і власники її акцій миттєво опиняться під американськими санкціями, тобто їхні кошти в американських банках можуть бути заморожені, а візи в Америку анульовані. Москві зараз потрібно терміново, за будь-які гроші, шукати нових підрядників, але жодна європейська фірма на такий ризик не піде.

А самостійно впоратися із завданням Росії буде вкрай складно - у неї є єдине судно для проведення таких робіт, "Академік Черський", і (на відміну від швейцарців, які будували газогін до останнього часу) воно буде спроможне завершити проект аж ніяк не навесні (як планувалося), а восени, а то, вірогідно, і взимку 2020 року. Отже, якщо Москва не вживе якихось неочікуваних екстраординарних заходів - все тепер затягнеться, і вкрай серйозно.