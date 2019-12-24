В ЄС дії Москви назвали ще одним порушенням суверенітету

Міністерство закордонних справ, Євросоюз та ООН засудили запуск залізничного сполучення між окупованим Кримом та Росією.

Потягову переправу так званим Кримським мостом побудували без згоди Києва і з грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН із морського права", - йдеться у повідомленні МЗС.

В ЄС дії Москви назвали ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. А в Євросоюзі нагадали, що Керченський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.