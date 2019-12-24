Во вторник, 24 декабря, в обменных пунктах продолжается падение курса доллара до минимального уровня за три года. Об этом сообщает BIN.ua.

Так, курс продажи наличного доллара понизился на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс покупки - на 11,72 коп. до 22,9324 UAH/USD.

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Средний курс покупки евро понизился на 16,62 коп. до 25,3200 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,33 коп. до 25,8665 UAH/EUR.

Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.