Пропоновані зміни до Конституції України не сподобалися представникам місцевого самоврядування та експертам.

Про це вони заявили протягом зустрічі в Українському кризовому медіацентрі. Зокрема нарікали на відсутності публічних обговорень законопроекту і зазначили, що такі зміни можуть спричинити зворотній ефект - перетворити децентралізацію на жорстку централізацію. Зокрема через появу інституту префектів, які призначатимуться президентом та підпорядковуватимуться йому.

"Тут можна дискутувати щодо префектів які повноваження, можливості але з іншого боку чим більше ми передаємо повноважень і фінансових ресурсів, тим більше ми повинні мати можливість держави захистити людей, якщо органи місцевого самоврядування або порушують законодавство, або бездіяльно не виконують ті зобов’язання, які на них покладені", - говорить Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ у 2014-2019 роках.