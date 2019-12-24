В Государственной Думе РФ состоялись переговоры председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата, председателя депутатского объединения Верховной Рады Украины "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция" Виктора Медведчука с главой Госдумы Вячеславом Володиным.

Согласно сообщению на сайте Госдумы, цель прошедших переговоров, по словам Володина, - реализация формата парламентского измерения, в рамках которого будут обсуждаться проблемы, которые волнуют народы России и Украины.

"Речь идет о реализации Минских договоренностей в рамках "нормандского формата". Этот вопрос был основным, мы его обсудили и договорились, что следующая встреча будет в более широком составе как с российской стороны, так и со стороны наших коллег из парламента Украины", - сказал он.

Председатель ГД надеется, что объединение усилий депутатов позволит им лучше понимать друг друга. "Нам крайне важно, чтобы ситуация не только нормализовалась, но и были выполнены Минские соглашения", - заявил он, напомнив, что именно исходя из этой задачи был начат диалог.

"Мы постараемся сделать все, чтобы реализовать через парламентское измерение обсуждение вопросов, которые волнуют все европейские страны и нас", - отметил Володин.

В свою очередь Медведчук сообщил, что идею парламентского измерения в этом вопросе он считает стратегической, "потому что сегодня для Украины мир на Юго-Востоке – это главная задача". Реализации Минских соглашений в рамках "нормандского формата" ждут люди, подчеркнул он.

Медведчук сообщил, что Межфракционное депутатское объединение Верховной Рады Украины "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция" было создано месяц назад.

"Парламенты этих стран могут внести свою лепту в выполнение Минских соглашений, оказать содействие "нормандскому формату" в поиске и реализации мирных инициатив", - считает он. Также он отметил особую роль Верховной Рады в реализации Минских соглашений, так как именно от нее зависит принятие законов, лежащих в основе политической части соглашений. Взаимодействие парламентариев четырех стран будет иметь большое значение, считает Медведчук.

Встречи в расширенном формате между парламентариями Украины и России, а также Франции и Германии состоятся, по словам Медведчука, в ближайшие месяц-полтора, "и потом, я думаю, мы встретимся все вместе для того, чтобы не просто обсуждать, а дискутировать и предлагать реальные, конкретные пути к реализации главного".

Володин подчеркнул, что в рамках такого взаимодействия парламентарии постараются сделать все, чтобы были реализованы соглашения.

"Еще более важно, чтобы у нас состоялся диалог. Когда есть диалог, появляется доверие друг к другу. До сегодняшнего дня этого диалога не было", - напомнил он. Восстановление взаимодействия будет важным шагом на пути развития отношений и поиска решений, указал Володин.

Медведчук подчеркнул, что также выступает за восстановление диалога парламентов России и Украины во имя интересов граждан обеих стран.

"Мы считаем, что все здоровые силы должны объединиться в решении этой задачи и через диалог и поиск решений выйти к мирному урегулированию", - добавил Володин.

Напомним, 20 декабря в Санкт-Петербурге состоялась встреча Медведчука с президентом России Владимиром Путиным и лидерами стран СНГ.

Во время встречи с российским лидером Медведчук рассказал об идее организации межпарламентского диалога ради мира между парламентами Украины, России, Германии, Франции.