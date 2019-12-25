В среду, 25 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $95,7. За неделю курс вырос на $101.

Теперь за монету предлагают $7265.19.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $126.14;

$126.14; Litecoin $40.37;

$40.37; Bitcoin Cash $188.11.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.