Курс биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
Курс биткоина, фото: Pixabay
В среду, 25 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $95,7. За неделю курс вырос на $101.
Теперь за монету предлагают $7265.19.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $126.14;
- Litecoin $40.37;
- Bitcoin Cash $188.11.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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