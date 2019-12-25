Заявление партии

Нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность журналистов и остановить бандитизм радикалов. Вчера, 24 декабря, под зданием Апелляционного суда Киева, во время слушаний резонансного дела об убийстве Павла Шеремета, радикалы напали на журналистов Дмитрия Кучера, Антонину Белоглазову, Юлию Корзун и Аллу Жизневскую.

При полном бездействии и попустительстве правоохранительных органов, представителей СМИ оскорбляли, унижали и избили только за то, что они выполняли свою работу.

Свобода слова, обеспечение безопасности и защита сотрудников СМИ - это ключевые условия развития демократии. Но у Зе-власти другие приоритеты. Вместо того, чтобы обуздать радикалов и националистов, гарантировать безопасность и создать условия для работы независимых СМИ, власть ищет способ ограничить свободу слова. В парламентских и правительственных кабинетах "слуги народа" изобретают новые способы контроля свободы слова и привлечения к уголовной ответственности независимых журналистов и блогеров.

Зе-команда, как и их предшественники, считают проблемой для себя независимую журналистику, которая не разделяет их политическую доктрину, а не беспредел радикалов и националистов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует найти и привлечь к ответственности всех виновных в нападении на журналистов независимых изданий. Этот вопиющий случай открытого насилия против работников СМИ и препятствования журналистской деятельности станет "лакмусовой бумажкой" для оценки ситуации со свободой слова в Украине.

Мы требуем от власти прекратить попытки искусственно ограничить деятельность независимых масс-медиа, немедленно расследовать факты насилия против журналистов, расследовать и привлечь к ответственности виновных в нападениях на редакции изданий и телеканалов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" как демократическая политическая сила будет продолжать борьбу за безопасность и права журналистов. Мы не позволим загнать свободу слова в Украине за "колючую проволоку" цензуры, ограничений и репрессий.