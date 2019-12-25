Один из основателей цифровой индустрии, южнокорейский бренд Samsung уже давно обзавелся армией преданных фанатов, которые с презрением смотрят на тех, кто пользуется "американским" брендом и тем более китайской продукцией.

Конечно, производитель не лишен недостатков и слабых мест, но конкурентных качеств у его гаджетов тоже хватает. Итак, чем хорош смартфон Самсунг?

Широкий ассортимент моделей

Кроме серии S, которая считается премиуальной, у производителя есть широкий выбор смартфонов для более скромного бюджета - в том числе серии специально разработанных недорогих моделей или модели прошлых лет. Несмотря на то, что они уступают флагманам по большинству параметров, среднестатистическому и не требовательному пользователю они подойдут. Стоить же такой смартфон будет относительно немного, особенно если сравнивать с небезызвестной "яблочной" продукцией.

Производительность флагманов

Южнокорейский производитель, хотя и не хватает звезд с неба в области производительности, стабильно попадает в рейтинги ТОП-10. Показательный пример - бенчмарк AnTuTu, в списке которого Samsung стабильно забирает себе пару мест в списке самых мощных смартфонов на Android.

В то же время у Самсунг есть свои маркетинговые особенности – они делят комплектации смартфонов по рынкам, и одни и те же модели на процессорах Snapdragon (продаются в США) или Exynos (продаются в некоторых странах) могут работать по-разному.

Отличные экраны

Экраны флагманов серии S - это отдельное преимущество бренда. Отличные углы обзора, яркость и контрастность, цветопередача и плотность пикселей - только верхушка айсберга. Однако стоят новинки премиуальной серии недешево - это надо учитывать. Более доступные модели комплектуются хорошими экранами, но это не передовые варианты индустрии.

Удобная платформа и ОС

На рынке мобильных гаджетов есть всего несколько признанных лидеров в области ОС. Последние версии Android - один из таких лидеров. Возможности и удобство оболочки вкупе с понятным интерфейсом от Samsung у его флагманов объясняет, почему многие пользватели не хотят переходить ни на iOS, ни на другие операционные системы.

А какие минусы?

Откровенно говоря, есть у Samsung и недостатки. Во многом они связаны с программной частью продуктов, драйверами и собственным софтом производителя, что порой отражается на комфорте и скорости работы устройств. Еще один камень в корейский огород - это проблемы с безопасностью личных данных, которые при желании можно украсть.