Залікували. Один пацієнт помер, шестеро у тяжкому стані після хірургічних операцій на Дніпропетровщині. Попередня причина - неякісний наркоз. Подробиці знає Олена Мендалюк.

У центрі скандалу лікарня №9 у Кам'янському. Після операційного втручання сімом пацієнтам стало гірше. Їх терміново перевели до обласної лікарні імені Мечникова. Одну жінку лікарям врятувати не вдалося, вона померла в реанімації. 18 грудня у Кам'янському їй зробили планову операцію. Через два дні у пацієнтки раптово упав тиск, вона знепритомніла. Двічі переливали кров. Однак це не допомогло.

"Нам сказали, що вона вже зовсім погана, надій ніяких, но вийшов професор сказав ми будем боротись і дійсно вони боролись. Шість годин боролись і все марно…. 41 рік", - говорить Людмила Кісіль, родичка загиблої.

Попередньо відомо: пацієнтам стало зле після операцій під загальним наркозом, які проводили із сімнадцятого по дев'ятнадцяте грудня. У медзакладі, де все сталося, ситуацію коментують неохоче.

"Эти препараты использовались и ранее, они зарегестрированы на Украине, давно существуют и давно используются. Таких случаев зарегистрированных, повторяю, зарегестрированных не было", - говорить Наталя Ктітарова, медичний директор лікарні №9 міста Кам'янське.

Нині у лікарні проводять службову перевірку. У департаменті охорони здоров'я Кам'янської міськради не виключають, що ускладнення могли виникнути через препарат "Пропофол" українського виробництва, його використовують для анестезії.

"Все препараты, которые были задействованы в наркозе, а наркоз это не один препарат, это комплекс препаратов на сегодняшний день арестованы и они пересланы на изучение. Потому что может быть это были совместные действия препаратов. Пока кого-то четко обвинять, ну мы такого не имеем права", - говорить Юлія Манаєнкова, начальник управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "неналежне виконання професійних обов'язків".

"Вилучили медичні документи, вилучили залишки медичник препаратів, які використовувалися, під час проводення операцій. У цей період, І вони були передані на експертне дослідження до державної лікарської служби. Також призначена СМЕ тіла померлої для встановлення причини смерті", - говорить Олена Тимченко, старший інспектор сектору моніторингу Кам'янського відділу поліції.

Тим часом стало відомо, що ускладнення після застосування препарату цієї серії з'явилися також в пацієнтів у Вінниці. Уже створена комісія Міністерства охорони здоров'я, яка з'ясовує всі обставини. Наразі ж медикаменти, які використовували під час операцій - вилучили з обігу.