В Ужгороді пригощали стравами за давніми рецептами та знайомили з ремеслами предків

А в Ужгороді пригощали стравами за давніми рецептами та знайомили з ремеслами предків. Там провели фестиваль середньовічної культури та побуту. Мар'яна Мартин побувала на святі.

До старого музейного села в Ужгороді на день повернулося життя. Ще від ранку в церкві 17 століття лунали церковний передзвін та молитва. А вже з обіду всіх гостей запросили до корчми.

"Заходьте гості, в нас тут сир, пряники, бринза можна скуштувати бринза є в наших краях з 13 століття і технологія майже не змінилася вона не еволюціонувала, вона залишилася такою як була, я інколи кажу, що коли їж бринзу подорожуєш в часі", - говорить Інна Пригара, учасниця фестивалю.

На столах сири та пряники. А надворі готують справжню середньовічну страву - цибулянку.

"Основний інгредієнт це цибуля 6 походження дуже старе це ще пішло навівть від самих римлян", - говорить Анатолій Пасєвич, кухар.

Особливих спецій до страви не додають. Лише сіль та червоний перець.

"Дивіться який вона має красивий вигляд. Набирайте, набирайте - не бійтеся", - говорить Анатолій Пасєвич, кухар.

А ось у цій садибі майстер шиє лицарський одяг зі шкіри.

Цій кузні понад 200 років. І сьогодні з неї знову чути стукіт молота. Коваль тут майструє мідні ложки.

"Весь процес починається з такого квадратика, а потім робляться якісь певні елементи, ручки для ложечки. А потім береться невеличка деталь міді і відчеканюється такий пів сфери", - говорить Роман Мурник, коваль.

Селом прогулюються вельможі, а біля хат пораються селяни в національному одязі. Та найбільше уваги до себе привертає чоловік, який прикрашає дерево пряниками, та кличе ворожити на кролях.

"Це дерево передбачень, потрібно загадати бажання зірвати пряник зриваємо пряник визначте свою долю запропонувавши кроликам цей пряник бажань, якщо з'їсть чорний то воно не збудеться, якщо білий то збудеться", - говорить Літописець, монах Анонімус.

Організатори середньовічного свята кажуть, хотіли додати настрою до святкування Різдва. Гості фестивалю переконують, задум вдався.