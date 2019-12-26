В Москве известный музыкант коллектива "Мертвый месяц" Алексей Галыгин упал под поезд, сообщает lenta.ru.

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Известно, что у бас-гитариста трибьют-группы "Сектора Газа" закружилась голова в момент, когда он находился на станции метро. Машинист сумел вовремя затормозить и избежать наезда на музыканта.

По словам близких, у Галыгина нет видимых травм.

Ранее сообщалось, что умерла автор саундрека к сериалу "Друзья".