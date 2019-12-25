Умерла автор саундрека к сериалу "Друзья" [ Редактировать ]
Фото: Bret Hartman / For The Washington Post via Getty Images
На 73-м году ушла из жизни режиссер и автор песен Алли Уиллис, написавшая саундтрек к сериалу Друзья, сообщает Variety.
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Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца. Уиллис была двукратным лауреатом премии Грэмми
Но наибольшую известность она получила за написание заглавной темы к сериалу "Друзья".
Ранее сообщалось, что умер знаменитый певец и актер.
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