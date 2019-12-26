В четверг, 26 декабря, в Генеральной прокуратуре Украины опровергли информацию об увольнении руководителя следственной группы от Украины по делу об авиакатастрофе МН-17. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"В международной следственной группы в этом расследовании от ГПУ входит 7 прокуроров, а в национальной следственной группе - 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Читайте также Крушение МН17: в России предоставят новые данные

Также отмечается, что процессуальное руководство в этом уголовном деле осуществляют сотрудники новосозданного Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"Во время принятия решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили пять лет расследования по делу о катастрофе МН17.