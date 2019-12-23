Крушение МН17: в России предоставят новые данные [ Редактировать ]
В понедельник, 23 декабря, стало известно, что Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные о незакрытии воздушного пространства над Донбассом в день крушения MH17. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, передают российские СМИ.
Чижов отметил, что Россия может предоставить данные для судебного слушания по делу MH17.
"Россия готова предоставить данные для судебного слушания по MH17 в марте в Нидерландах", - сказал он Чижов.
Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили пять лет расследования по делу о катастрофе МН17.
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