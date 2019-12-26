Известная певица Ани Лорак, которая недавно поразила вместе с дочерью позитивным фото, порадовала поклонников новым снимком. Так, соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram.

На фото Ани запечатлена в бежевом блестящем платье и оверсайз-пиджаке в бежевом цвете. Дополнили образ небрежная укладка и яркий макияж.

Фото: instagram.com/anilorak

Юзерам социальной сети понравился образ певицы. Они сделали ей множество комплиментов в комментариях.

"Каролиш, спасибо, что ты есть", "Красотка", "Дива", "Наша шикарная", "Прекрасная", "Какая же ты красивая", - написали поклонники.

Ранее мы писали о том, что Анна Семенович восхитила поклонников, а также Ани Лорак поразила сменой имиджа.