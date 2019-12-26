Ани Лорак восхитила фанатов ярким фото [ Редактировать ]
Известная певица Ани Лорак, которая недавно поразила вместе с дочерью позитивным фото, порадовала поклонников новым снимком. Так, соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram.
На фото Ани запечатлена в бежевом блестящем платье и оверсайз-пиджаке в бежевом цвете. Дополнили образ небрежная укладка и яркий макияж.
Фото: instagram.com/anilorak
Юзерам социальной сети понравился образ певицы. Они сделали ей множество комплиментов в комментариях.
"Каролиш, спасибо, что ты есть", "Красотка", "Дива", "Наша шикарная", "Прекрасная", "Какая же ты красивая", - написали поклонники.
Ранее мы писали о том, что Анна Семенович восхитила поклонников, а также Ани Лорак поразила сменой имиджа.
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