Ани Лорак с дочерью поразили внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Ани Лорак / Фото: Instagram
Украинская певица Ани Лорак поразила поклонников новым милым и нежным фото. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
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"Обнаженная Ратаковски с подруг", - поздравила певица.
Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.
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