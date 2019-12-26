В Южно-Африканской Республике произошло жуткое происшествие. На мужчину напала акула-людоед. Она попыталась съесть добычу подводного охотника и случайно утащила его в море, сообщает Fox News.

Люди увидели акулу и обратились в спасательную службу. По словам мужчины, акула схватила зубами одну из рыбин и поплыла прочь.

Она схватила зубами одну из рыбин и поплыла прочь, увлекая за собой буй и привязанное к нему подводное ружье, за которое держался Принслу.

Хищница утащила охотника на 50 метров от берега, а когда тот отцепился от буя, поплыла дальше без него.

Ранее сообщалось, что слон разогнал людей с пикника и съел всю еду.