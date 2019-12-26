Акула случайно утащила в море мужчину [ Редактировать ]
В Южно-Африканской Республике произошло жуткое происшествие. На мужчину напала акула-людоед. Она попыталась съесть добычу подводного охотника и случайно утащила его в море, сообщает Fox News.
Люди увидели акулу и обратились в спасательную службу. По словам мужчины, акула схватила зубами одну из рыбин и поплыла прочь.
Она схватила зубами одну из рыбин и поплыла прочь, увлекая за собой буй и привязанное к нему подводное ружье, за которое держался Принслу.
Хищница утащила охотника на 50 метров от берега, а когда тот отцепился от буя, поплыла дальше без него.
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