В пятницу, 27 декабря, в Днепре на улице Петра Быкова случилось ДТП. Известно, что авария произошла с участием автомобиля Volkswagen и пешехода. В результате несовершеннолетнему парню понадобилась медицинская помощь, передает "Информатор".

По предварительной информации, пострадавший перебегал дорогу на пешеходном переходе, а водитель Volkswagen его не заметил из-за плотного потока машин, в частности, едущего грузовика. Удар оказался довольно сильным и пришелся на водительскую часть лобового стекла.

Сбитого юношу доставили в детскую больницу. На месте работает патрульная полиция.

Ранее сообщалось, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также под Львовом грузовик переехал мужчину.