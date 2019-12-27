В Днепре Volkswagen сбил подростка (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 27 декабря, в Днепре на улице Петра Быкова случилось ДТП. Известно, что авария произошла с участием автомобиля Volkswagen и пешехода. В результате несовершеннолетнему парню понадобилась медицинская помощь, передает "Информатор".
По предварительной информации, пострадавший перебегал дорогу на пешеходном переходе, а водитель Volkswagen его не заметил из-за плотного потока машин, в частности, едущего грузовика. Удар оказался довольно сильным и пришелся на водительскую часть лобового стекла.
Сбитого юношу доставили в детскую больницу. На месте работает патрульная полиция.
Ранее сообщалось, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также под Львовом грузовик переехал мужчину.
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