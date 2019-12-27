А в уряді тим часом підготували інший список на продаж. 530 держпідприємств уже чекають на приватизацію. Про це заявив очільник уряду Олексій Гончарук.

Він зазначив, що ці компанії мають активів більше ніж на 12 мільярдів гривень. Таке рішення, на думку урядовців, допоможе залучити інвестиції та збільшити зарплати держслужбовцям. Аукціони запускатимуть через систему "Прозоро.Продаж".

"Передати до кінця року 500 держпідприємств на приватизацію, вона виконана. Сьогодні ми передали останні 37 підприємств до фонду державного майна, це великою мірою історична така подія, тому що це більше ніж за останні точно підприємств ніж за останні 10-15 років предається, ми маємо намір продовжувати цю практику, які можуть передані бути ефективному власнику", - говорить Олексій Гончарук, прем'єрміністр України.