В Киеве мужчина убил и расчленил знакомую [ Редактировать ]
В Киеве на Русановке случилось страшное происшествие. Известно, что местные жители на берегу канала обнаружили пакеты с частями женского тело. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве.
Так, убийство случилось в Днепровском районе столицы. Следователи установили, что фрагменты тела принадлежат местной жительнице, 1984 года, которую разыскивали как без вести пропавшую по заявлению ее матери.
В ходе розыскных мероприятий оперативники установили, что к убийству женщины причастен ее 38-летний знакомый. Как выяснилось, накануне в квартире злоумышленника они вместе употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и ударил им в голову женщины. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил ее тело, а останки в пакетах вынес и выбросил в канал.
По данному факту было начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По решению суда на период досудебного расследования мужчина находился под стражей.
Ранее сообщалось, что под Харьковом мужчина убил друга табуретом, а также в Одесской области мужчина убил сына.
по теме
В Днепре мужчина до смерти забил жену топором
Между бывшими супругами возник конфликт, в ходе которого завязалась драка
В киевском парке жестоко убили мужчину
В Святошинском районе Киева случилось происшествие
Мужчина зверски убил палкой приятеля
Во Львовской области в Золочевском районе случилось страшное убийство
Под Днепром в страшном ДТП погибли две девушки
В пятницу, 27 декабря, в Днепропетровской области между селом Вольное и Новомосковском случилось ДТП
В Киеве на мосту Патона произошло жуткое ДТП
Toyota Land Cruiser вылетел на встречку, столкнулся с Daewoo Gentra и врезался в отбойник