В Киеве на Русановке случилось страшное происшествие. Известно, что местные жители на берегу канала обнаружили пакеты с частями женского тело. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве.

Так, убийство случилось в Днепровском районе столицы. Следователи установили, что фрагменты тела принадлежат местной жительнице, 1984 года, которую разыскивали как без вести пропавшую по заявлению ее матери.

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В ходе розыскных мероприятий оперативники установили, что к убийству женщины причастен ее 38-летний знакомый. Как выяснилось, накануне в квартире злоумышленника они вместе употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и ударил им в голову женщины. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил ее тело, а останки в пакетах вынес и выбросил в канал.

По данному факту было начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По решению суда на период досудебного расследования мужчина находился под стражей.

Ранее сообщалось, что под Харьковом мужчина убил друга табуретом, а также в Одесской области мужчина убил сына.