В четверг, 26 декабря, в Кременчуге случилось страшное происшествие. Известно, что в больницу 67-летнюю женщину с множественными гематомами в области головы и грудной клетки и черепно-мозговой травмой. Об этом сообщают в полиции области.

Так, в избиении женщины подозревают ее 42-летнего родственника. Сейчас мужчина дает объяснения следователям.

В полиции начали расследование по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что под Херсоном отец зверски избил 10-летнего сына, а также в Лондоне зверски убили украинца.