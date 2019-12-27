Под Полтавой жестко избили пенсионерку [ Редактировать ]
В четверг, 26 декабря, в Кременчуге случилось страшное происшествие. Известно, что в больницу 67-летнюю женщину с множественными гематомами в области головы и грудной клетки и черепно-мозговой травмой. Об этом сообщают в полиции области.
Так, в избиении женщины подозревают ее 42-летнего родственника. Сейчас мужчина дает объяснения следователям.
В полиции начали расследование по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что под Херсоном отец зверски избил 10-летнего сына, а также в Лондоне зверски убили украинца.
по теме
Под Харьковом мужчина убил друга табуретом
Как выяснилось, мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства злоумышленника
На Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом
В аварии пострадали восемь человек
Под Киевом мужчина жестоко убил любимую из-за ревности
Известно, что полицейские задержали мужчину на месте преступления
Погода на 27 декабря - прогноз синоптиков
Температура воздуха будет держаться на уровне +1...+5 градусов во всех областях
Связали и издевались: под Запорожьем до смерти забили мужчину
Отмечается, что труп находился в сидячем положении, а руки были связаны веревкой за спиной