Под Харьковом мужчина убил друга табуретом [ Редактировать ]
В пятницу, 27 декабря, в городе Змиев Харьковской области задержали мужчину, который до смерти забил товарища табуретом. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.
Злоумышленником оказался 45-летний местный житель. Как выяснилось, мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства злоумышленника. Внезапно между ними возникла ссора. В результате хозяин дома нанес 47-летнему гостю несколько ударов табуретом по голове.
От полученных травм пострадавший скончался. Когда злоумышленник понял, что знакомый не подает признаков жизни, он вынес тело убитого за пределы своего домовладения.
По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Вещественные доказательства изъяты. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что под Херсоном отец зверски избил 10-летнего сына, а также в Лондоне зверски убили украинца.
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