В пятницу, 27 декабря, в городе Змиев Харьковской области задержали мужчину, который до смерти забил товарища табуретом. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

Злоумышленником оказался 45-летний местный житель. Как выяснилось, мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства злоумышленника. Внезапно между ними возникла ссора. В результате хозяин дома нанес 47-летнему гостю несколько ударов табуретом по голове.

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От полученных травм пострадавший скончался. Когда злоумышленник понял, что знакомый не подает признаков жизни, он вынес тело убитого за пределы своего домовладения.

По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Вещественные доказательства изъяты. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.

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