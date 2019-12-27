Под Одессой мужчина убил сына [ Редактировать ]
В Белгород-Днестровском Одесской области мужчина убил своего сына и спрятал тело во дворе под мусором, сообщает "Униан".
"Во время семейной ссоры отец ударил 44-летнего мужчину ножом в грудь, а на следующий день, уже мертвого, спрятал во дворе под мусором. Так покойник пролежал три дня, пока его не заметили сельчане и вызвали полицию", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что 70-летний мужчина бросился с ножом на сына, когда тот в состоянии алкогольного опьянения якобы начал требовать у матери деньги, угрожая ей физической расправой. Начался конфликт, во время которого пенсионер и нанес пострадавшему смертельный удар.
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина отравился алкоголем и умер.
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