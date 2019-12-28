Пожар в Одессе: семьям пострадавших выплатили 3,6 млн. грн [ Редактировать ]
В субботу, 28 декабря, стало известно, что власти Одессы выплатили из городского бюджета более 3,6 млн грн семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Так, во исполнение распоряжения городского головы, семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 4 декабря 2019 года в одесском колледже, предоставлена одноразовая материальная помощь.
"Всего за счет средств бюджета города Одессы выплачена материальная помощь семьям погибших и пострадавших в результате пожара на общую сумму 3 620,0 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.
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