Во вторник, 31 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, в Украине ожидается сильные порывы ветра и гололед.

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"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, предупреждения сделали для Киева и области: порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Ранее мы писали о том, какую погоду стоит ожидать украинцам в январе.