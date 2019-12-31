В Украине объявили штормовое предупреждение в Новый год [ Редактировать ]
Во вторник, 31 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как отмечается, в Украине ожидается сильные порывы ветра и гололед.
"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Кроме того, предупреждения сделали для Киева и области: порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
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