Во вторник, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и с президент России Владимир Путин договорились о немедленном начале согласования списка на обмен. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года", - сказала она.

"Надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - добавила Мендель.