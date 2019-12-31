"Новый обмен пленными может состояться зимой" - Мендель [ Редактировать ]
Во вторник, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и с президент России Владимир Путин договорились о немедленном начале согласования списка на обмен. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года", - сказала она.
"Надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - добавила Мендель.
Ранее сообщалось, что Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет.
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