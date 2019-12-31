Мэр Киева Виталий Кличко поздравил с наступающим Новым годом мультиком. Видео опубликовали на странице мэра в Facebook.

Мэр в роли Деда Мороза пролетает над столицей на паровозе и делает подарки. Он подарил пешеходный мост и Шулявский путепровод.

"Все, что мы сделали в этом году в городе, мы сделали вместе - с киевлянами и для киевлян"- написал Кличко.

Ранее сообщалось о том, что Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост.