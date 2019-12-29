Мэр Киева Виталий Кличко спел про тяжелый 2019 год в TikTok. Видео появилось на странице мэра в соцсети.

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Кличко исполнил песню "Это был тяжелый год". Он пел в гостях у радио "Київ FM", после эфира, который был посвящен результатами проделанной работы.

Ранее сообщалось о том, что Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост.

