Выходные в январе: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
В январе 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных дней и 21 рабочий. Согласно закону, выходными днями являются Новый год, среда, 1 января, и Рождество Христово, вторник, 7 января.
Кроме того, согласно распоряжению Кабмина, выходным буде и понедельник, 6 января.
Таким образом, на Рождество будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января, поскольку Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.
Ранее сообщалось, что календарь праздников на 2020 год.
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