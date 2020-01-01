В январе 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных дней и 21 рабочий. Согласно закону, выходными днями являются Новый год, среда, 1 января, и Рождество Христово, вторник, 7 января.

Кроме того, согласно распоряжению Кабмина, выходным буде и понедельник, 6 января.

Таким образом, на Рождество будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января, поскольку Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.

Ранее сообщалось, что календарь праздников на 2020 год.