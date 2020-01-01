В ночь на 1 января, во время торжества Папа Римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. Видео происшествия опубликовал в Twitter CBS News.

На ролике видно, как женщина схватила понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год, и начала тянуть Папу Римского к заграждению.

Он отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам. Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники папы.

Ранее сообщалось, что Папа Римский пожелал Украине мира в рождественском послании.