Папа Римский ударил женщину во время празднования Нового года (видео) [ Редактировать ]
В ночь на 1 января, во время торжества Папа Римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. Видео происшествия опубликовал в Twitter CBS News.
На ролике видно, как женщина схватила понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год, и начала тянуть Папу Римского к заграждению.
Он отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам. Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники папы.
Ранее сообщалось, что Папа Римский пожелал Украине мира в рождественском послании.
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