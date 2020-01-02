Нейросеть научили создавать песни [ Редактировать ]
Китайские ученые представили алгоритм по созданию песни из записи речи. Нейросеть также способна и на обратный процесс. Подробности разработки и результаты тестирования опубликовал arXiv.org.
Группа исследователей из компании Tencent учла типичные проблемы в разработке других программ по синтезу речи - обработкой большого объема данных для обучения.
Ранее для "музыкализации" одного конкретного человека необходимо было обработать значительное количество певческих образцов. Новый алгоритм китайских разработчиков довольствуется только записью речи в качестве образца, не требуя от испытуемого надрывать связки в попытках пропеть текст.
За основу использовали нейросеть DurIAN, предназначенный для синтеза реалистичных видеороликов с говорящим ведущим на основе текста.
Алгоритм обучили на собственных 1,5 часа записей пения и 28 часах речи. После чего эффективность проверили на 14 добровольцах. Самые удачные варианты опубликовали на сайте разработчика.
Ранее в Китае представили робота-кошку, который обладает эмоциями и умеет копаться в мусоре.
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