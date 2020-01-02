Афіна Шевчук - маленька українка зараз бореться за життя в ізраїльській клініці. У дівчинки страшний діагноз - рак. І у сім'ї не вистачає грошей на лікування. Всіх небайдужих просять допомогти.

Трирічна Афіна Новий рік зустріла в лікарняній палаті. Обстановка, звичайно, зовсім не святкова, хоча батьки і постаралися прикрасити своє тимчасове житло. Але з огляду на діагноз, усе не так вже й погано. Дитину привезли до Ізраїлю з Києва у важкому стані. Дівчинка не ходила, не могла навіть сидіти.

"Перші симптоми хвороби у неї з'явилися влітку, у кінці червня. Спочатку просто болів животик і ніхто подумати не міг, що це щось серйозне. Думали, може з'їла щось не те, лікували від болів в кишечнику. Всі аналізи здавали, не було ніяких підозр. Потім з'явилася проблема, вона не могла сходити в туалет, попісяти, що це було, ми не знали, аналізи були ідеальні. І потім сталося те, що повалило нас в шок, у неї виявили пухлину розміром 8,5 см", - говорить Анастасія, мама Афіни.

Далі все закрутилося з неймовірною швидкістю. Пухлина виявилася злоякісною, саркома Юінга, одна з найнебезпечніших і агресивних. Росла з величезною швидкістю, дитина страждала від сильних болів, відмовили ноги, з'явилися метастази в легенях. В Україні лікарі заявили, що допомогти не зможуть, прогноз невтішний. Батьки зверталися в клініки Німеччини, Туреччини, Іспанії - всюди відмовилися допомогти. Взялися лише в Ізраїлі. І перше, що змогли зробити тутешні лікарі стабілізували стан дитини, щоб можна було починати лікування.

"Зараз вона отримала вісім курсів хіміотерапії, ще планується пересадка кісткового мозку, пухлина знаходиться в такому місці, що вона не дуже операбельна. Шлях на нас чекає довгий. Але ми вдячні Богу, що вона жива", - говорить Анастасія Шевчук.

Далі, як завжди, закінчилися гроші. Лікування дороге, плюс постійні госпіталізації через ускладнення - один день коштує 1600 доларів, це без урахування медикаментів. Батьки продали вже все, що можна.

"Початкова сума, яка нам була озвучена - близько 200 тисяч доларів, але зараз ми розуміємо, що вона буде значно більше. Але є позитивні зрушення. Тому, ми будемо вдячні за будь-яку допомогу, незалежно від розміру. Кожна копійка нам дуже важлива, ми говоримо вам всім спасибі і молимося за вас", - говорить Влад Шевчук, тато Афіни.

У батьків Афіни тільки одне бажання, щоб їхня маленька дівчинка одужала і наступній Новий рік провела вдома з сім'єю у Києві.

Реквізити для допомоги маленькій Афіні:

4149 4390 0244 9316 "Приватбанк", Сидоренко Тамила (бабушка Афины)

4441 1144 4306 2664 "Монобанк", Тивикова Ольга (родственники)

5167 4901 8869 4666 "Ощадбанк", Шевчук Владилен (папа)

4276 1609 8597 2802 "Сбербанк" Россия, Сывак Анна (родственники)