В результате авиаудара на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе шестеро - дети, сообщает "Радио Свобода".

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Авиаудар был нанесен по школе в селе Джубас в провинции Идлиб. Через город проходит ключевое шоссе, которое соединяет столицу страны Дамаск с крупнейшим городом Сирии - Алеппо.

Непосредственной целью правительственных сил, как считается, является открытие автомагистрали, которая была закрыта повстанцами в 2012 году.

Ранее сообщалось, что во время протестов трагически погибли более тысячи человек.