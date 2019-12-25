Под мощный авиаудар попала школа, 10 жертв [ Редактировать ]
В результате авиаудара на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе шестеро - дети, сообщает "Радио Свобода".
Авиаудар был нанесен по школе в селе Джубас в провинции Идлиб. Через город проходит ключевое шоссе, которое соединяет столицу страны Дамаск с крупнейшим городом Сирии - Алеппо.
Непосредственной целью правительственных сил, как считается, является открытие автомагистрали, которая была закрыта повстанцами в 2012 году.
Ранее сообщалось, что во время протестов трагически погибли более тысячи человек.
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