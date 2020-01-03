Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа заявил о желании провести бой с Александром Усиком, пишет sport.ua.

«Это очень достойный соперник. Когда я выстраиваю свою оппозицию, то хочу драться с соперниками, как Усик. Чтобы сказать, что я побил его", - сказал Джошуа.

Также спортсмен добавил, что Усик хорошо двигается: "Я буду делать то, чем занимаюсь и сейчас, изучать его – работу ног, как он держит руки, когда открывается. Затем я поговорю с людьми, которые уже с ним дрались и попытаюсь выяснить, как его победить".

Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру.