"Очень достойный соперник": Джошуа бросил вызов Усику [ Редактировать ]
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа заявил о желании провести бой с Александром Усиком, пишет sport.ua.
«Это очень достойный соперник. Когда я выстраиваю свою оппозицию, то хочу драться с соперниками, как Усик. Чтобы сказать, что я побил его", - сказал Джошуа.
Также спортсмен добавил, что Усик хорошо двигается: "Я буду делать то, чем занимаюсь и сейчас, изучать его – работу ног, как он держит руки, когда открывается. Затем я поговорю с людьми, которые уже с ним дрались и попытаюсь выяснить, как его победить".
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру.
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