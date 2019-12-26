Усик удивил поклонников неожиданной способностью (видео) [ Редактировать ]
Украинский боксер Александр Усик во время тренировки продемонстрировал навыки жонглирования. Видео разместил сам экс-абсолютный чемпион мира в Instagram.
Для своего перфоманса Усик использовал ветрозащиты для микрофона.
"Талантливый человек талантлив во всем", - написал один из подписчиков украинской звезды бокса.
Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)
Раньше сообщалось о том, что отметим, что в дебютном поединке хэвивейта Александр Усик техническим нокаутом в 7-м раунде одолел американца Чазза Уизерспуна. Украинец является официальным претендентом на титул WBO и должен встретиться с победителем поединка Энтони Джошуа - Энди Руис, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
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