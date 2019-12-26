Украинский боксер Александр Усик во время тренировки продемонстрировал навыки жонглирования. Видео разместил сам экс-абсолютный чемпион мира в Instagram.

Для своего перфоманса Усик использовал ветрозащиты для микрофона.

"Талантливый человек талантлив во всем", - написал один из подписчиков украинской звезды бокса.

Раньше сообщалось о том, что отметим, что в дебютном поединке хэвивейта Александр Усик техническим нокаутом в 7-м раунде одолел американца Чазза Уизерспуна. Украинец является официальным претендентом на титул WBO и должен встретиться с победителем поединка Энтони Джошуа - Энди Руис, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.