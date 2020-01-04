С 20 января 2020 года в Украине закодируют спутниковый сигнал украинских каналов, в том числе это коснется и телеканалов группы Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм. В общем, под это попадут 24 канала четырех крупнейших медиагрупп.

Podrobnosti.ua собрали всю информацию о том, как продолжить смотреть украинские каналы.

Что такое "кодирование" спутниковых каналов?

Итак, попросту говоря, украинские телеканалы прекращают спутниковое вещание в открытом доступе. Именно поэтому, если вы бесплатно пользуетесь спутниковым телевидением, есть риск, что большинство украинских каналов исчезнут с вашего экрана. Однако смотреть их можно будет только в составе спутниковых операторов за дополнительную плату.

Какие каналы закодируют?

Закодированы будут 23 телеканала четырех крупнейших медиагрупп:

Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;

StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце;

1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс Плюс, УНИАН ТВ, Бигуди;

Медиа группа Украина: Украина, НЛО TV, Индиго TV.

В открытом доступе останутся региональные и другие телеканалы, всего их будет около 40.

Кого коснутся изменения?

Стоит отметить, что это касается только пользователей спутниковых тарелок с техническим сигналом, которые не подключены к двум официальным провайдерам Viasat или Xtra TV. Для этого необходимо будет отдельно приобрести тюнер. Кроме того, за услуги нужно будет платить ежемесячно. Средняя стоимость стандартного пакета телеканала будет около 50 гривен.

Что делать после кодировки?

Подключиться к двум официальным провайдерам услуг спутникового телевидения: Xtra TV или Viasat.

Присоединиться к кабельному оператору, если ваше домохозяйство входит в сеть покрытия.

Перейти на прием цифрового эфирного телевидения Т2.

Отметим, в Украине спутниковым телевидением пользуются около 4 млн домохозяйств, то есть отключение коснется каждого третьего украинца.