В Италии автомобиль въехал в группу туристов, есть жертвы [ Редактировать ]
В ночь на воскресенье, 5 января, в итальянской автономной провинции Больцано (Италия) автомобиль въехал в группу туристов, сообщает DW.
В результате аварии на месте происшествия погибли шесть человек, еще несколько получили травмы.
По предварительным данным, погибшие являются гражданами Германии. Выясняются все детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный водитель выехал на встречку и "влетел" в дерево.
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