В ночь на воскресенье, 5 января, в итальянской автономной провинции Больцано (Италия) автомобиль въехал в группу туристов, сообщает DW.

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В результате аварии на месте происшествия погибли шесть человек, еще несколько получили травмы.

По предварительным данным, погибшие являются гражданами Германии. Выясняются все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный водитель выехал на встречку и "влетел" в дерево.