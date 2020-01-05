Семью убили по обвинению в колдовстве [ Редактировать ]
В Танзании убили четыре человека по обвинению в колдовстве, сообщает Xinhua.
Отмечается, что были убиты жители одной семьи, а их дома снесены разгневанными односельчанами в западной Танзании после того, как они заподозрили жертв в причастности к колдовству. Среди жертв была беременная женщина.
Местные власти обратились к правительству с просьбой арестовать преступников и привлечь их к ответственности. Окружной комиссар призвал к спокойствию, заявив, что органы безопасности начали расследование убийств.
Ранее сообщалось, что в Киеве жестоко убили двух девушек в съемной квартире.
по теме
В Мексике произошло мощное землетрясение
На территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5
В Амстердаме начал действовать самый высокий в Европе налог для туристов
В столице Нидерландов Амстердаме с 1 января начал действовать новый налог для туристов
"Третья мировая война" обрушила сайт призывной службы США
Сайт призывной службы (Selective Service System) США рухнул на фоне распространения в сети слухов о возможном начале Третьей мировой войны
В Киеве в заливе реки нашли труп мужчины
В четверг вечером, 2 января в Киеве в заливе реки Днепр - Галерном нашли тело мужчины
Анфиса Чехова поразила фото с сыном
Популярная российская артистка Анфиса Чехова поделилась с поклонниками трогательным фото