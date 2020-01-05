В Танзании убили четыре человека по обвинению в колдовстве, сообщает Xinhua.

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Отмечается, что были убиты жители одной семьи, а их дома снесены разгневанными односельчанами в западной Танзании после того, как они заподозрили жертв в причастности к колдовству. Среди жертв была беременная женщина.

Местные власти обратились к правительству с просьбой арестовать преступников и привлечь их к ответственности. Окружной комиссар призвал к спокойствию, заявив, что органы безопасности начали расследование убийств.

Ранее сообщалось, что в Киеве жестоко убили двух девушек в съемной квартире.