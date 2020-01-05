Поки що ж світова увага прикута до Близького Сходу. Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по Ірану у разі якщо Тегеран захоче помститися за вбиство генерала Сулеймані. Втримати обидві сторони від повномасштабної війни намагаються в Європі. Докладніше - в наступному матеріалі.

Вибух біля Посольства США в Багдаді та кібератака на американську урядову базу даних лише за кілька годин після того, як Тегеран пригрозив завдати ударів по Америці. Тим часом парламент Іраку підтримує повне видворення американських військових із країни. Усіляко уникнути неминучої ескалації між сторонами намагається Європа.

"Вранці я розмовляв на цю тему з прем'єрміністром Іраку, вчора ввечері - з президентом цієї країни і ще говоритиму з міністром закордонних справ. Ніхто не зацікавлений у війні, від цього виграють лише ІДІЛ і терористи", - говорить Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії.

Поки європейці залучають дипломатію, в Тегерані сьогодні прощаються з убитим генералом Сулеймані.

"Варварські дії американського президента ми вважаємо актом тероризму. Цей вчинок матиме болючі наслідки. Ліпше пакуйте речі й тікайте з регіону, поки чогось не сталося", - говорить Алі Ларіджані, голова парламенту Ірану.

Акції протесту прокотилися Близьким Сходом. В Іраку учасників демонстрації довелося розганяти силоміць.

У США люди теж вийшли на демонстрації. Але проти війни. Вивести американські війська з Іраку вимагали протестувальники в Чикаго, Денвері, Атланті, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку.

"Ми проти окупації Іраку! Ми проти санкцій Ірану!"

"Припинити всі війни у світі можна завдяки більшій мобілізації. Треба, щоб тисячі вийшли на вулиці і протестували проти війни. Нехай наша влада знає, що навіть якщо вона прикривається нашим ім'ям і воює заради нас, ми не підтримуємо її дій", - говорить Раян Гембі, активіст.

У п'ятницю Пентагон вирішив відправити на Близький Схід додатково понад три тисячі солдатів. Тим часом Дональд Трамп пригрозив Тегарану завдати ракетних ударів по 52 об'єктах у країні в разі, якщо ісламська республіка все-таки спробує помститися. Тож до деескалації на Близькому Сході поки що дуже далеко. І до чого може призвести брязкання зброєю двох країн з одними з найпотужніших у світі армій, поки що загадувати не береться ніхто.