Нянька з військовим вишколом. Новий тренд у заможних районах Лондона. Забезпечені батьки наймають для своїх дітей охоронців із досвідом роботи у війську. Скільки коштують послуги няньки з елітного підрозділу спецпризначення? Знає Ірина Іванова.

Популярний комедійний сюжет, коли з малечею бавляться поліцейський, реслер чи шпигун, підкорив серце не одного глядача в усьому світі.

А в Лондоні цей кіношний трюк дедалі частіше переходить з екрана в реальне життя. Як пише британська газета "Таймз", рівень злочинності в столиці зростає, тож багатії активніше наймають на роботу охоронцями для своїх дітей колишніх військових чи спецпризначенців.

За даними видання, за останні п'ять років рівень злочинності в заможному районі Вестмінстер зріс на 25 відсотків, у іншому, не менш дорогому Кенсінгтон і Челсі на 16. Проте не лише вуличний кримінал непокоїть грошовитих клієнтів. Елітні охоронці знадобляться, якщо дітям загрожуватиме небезпека через бізнесові справи батьків.

Більшість заможних сімей, які наймають військових бодігардів для дітей, із країн, де досі пам'ятають, що таке рекет, викрадення та викуп людей, а саме: колишніх республік Радянського Союзу і держав Близького Сходу. Сем Мартін, співзасновник міжнародної агенції "Лондон 19", що підбирає персонал, нерухомість і транспорт для багатих клієнтів, підтверджує - запити на висококваліфіковану охорону для дітей почастішали. І клієнти готові за це добре платити. Початківці отримують 70 тисяч фунтів на рік, досвідченіші - можуть розраховувати на суму більш як удвічі вищу.

"Усі охоронці, яких ми наймаємо, - колишні військові. Але коли йдеться про захист дітей, клієнти відають перевагу працівникам більш високого рівня, які можуть надати першу невідкладну допомогу, бажано із сил спецпризначення, таких як SAS".

SAS - спеціальна авіадесантна служба. Це підрозділ Збройних сил Великої Британії. Його вважають зразковим для сил спецпризначення у багатьох країнах. Проводить розвідку, бере участь у контртерористичних операціях, збройних зіткнення і звільненні заручників.

Тож бійці елітного підрозділу мають усі необхідні характеристики, щоб захистити дитину. І тепер деякі з них чергують поблизу елітних шкіл, забирають дітей додому і проводять із ними час.