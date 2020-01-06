Курс биткоина резко вырос [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В понедельник, 6 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $99.24. За неделю курс вырос на $375.
Теперь за монету предлагают $7541.57.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $141.05;
- Litecoin $44.49;
- Bitcoin Cash $235.24.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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