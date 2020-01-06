В понедельник, 6 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $99.24. За неделю курс вырос на $375.

Теперь за монету предлагают $7541.57.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $141.05;

$141.05; Litecoin $44.49;

$44.49; Bitcoin Cash $235.24.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.